Olimpiadi 2026: Rossi, interventi su piste Mottolino e Stelvio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle Olimpiadi nel 2026, per le aree di Bormio e Livigno - ha spiegato in commissione Sport il sottosegretario di Regione Lombardia Antonio Rossi - sono arrivati i tecnici Fis (Federazione internazionale sci) e insieme alla Fondazione sono state fatte delle verifiche su quello che bisogna fare. Da tre siti a Livigno sono diventati due, si compatta sul Mottolino. Ci hanno dato una serie di interventi da fare sulla pista del Mottolino, e così anche sulla pista Stelvio. Lunedì avrò un incontro con il presidente del Fisi Flavio Roda, per capire quali interventi vanno finanziati e quali possiamo finanziare noi, sono opere strettamente necessarie per lo svolgimento delle gare". "Sulla pista Stelvio e il Mottolino - ha precisato Rossi - sono ammodernamenti richiesti dalla Fis, penso al parterre che deve essere allargato, agli impianti di innevamento, alla fibra, all'illuminazione, ci sono tre sottopassi che dovrebbero essere fatti, viene richiesto anche un impianto di risalita, si sta valutando se farlo temporaneo o permanente".(Rem)