Pakistan: la Corte suprema vieta la pena di morte per i detenuti con disturbi mentali

- La Corte suprema del Pakistan ha imposto ai tribunali il divieto di comminare sentenze capitali ai detenuti con seri disturbi mentali, in particolare “coloro che non comprendono la natura della punizione”. Lo scrive l’emittente satellitare “al Jazeera”. La sentenza è giunta oggi dopo l’appello contro le rispettive condanne a morte da parte di tre prigionieri con disabilità mentale. “Sosteniamo che se un detenuto condannato venga ritenuto, a causa dei propri disturbi mentali, incapace di intendere la ragione della punizione infittagli, una sentenza capitale nei suoi confronti non rispetti i fini della giustizia”, si legge nella sentenza, che dovrà essere applicata a tutti i casi simili. Il Pakistan è uno dei Paesi al mondo a comminare più sentenze di condanna al mondo. Nel 2019, secondo il rapporto annuale di Amnesty International, si trovavano nel braccio della morte almeno 4.225 detenuti. Il codice penale pachistano prevede la pena capitale per 33 diversi reati, che vanno dall’omicidio al rapimento e alla violenza sessuale di gruppo, passando per la blasfemia e l’adulterio. Sempre nel 2019 sono state comminate 623 condanne a morte, il 27,3 per cento del totale in tutto il mondo. La sentenza della Corte suprema è stata accolta con favore dalle organizzazioni della società civile. “I giudici hanno riconosciuto che i prigionieri con disabilità mentali sono tra le persone più vulnerabili e non possono essere giustiziati in coscienza”, scrive in un comunicato la Commissione per i diritti umani del Pakistan.(Inn)