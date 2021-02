Cologno Monzese: rapina supermercato e colpisce vigilante mentre il marito l'attende in auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata del 9 febbraio, alle ore 20.45 circa, a Cologno Monzese, i Carabinieri della locale Tenenza hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina impropria, una donna romena 46enne residente a Milano, coniugata, nullafacente e pregiudicata per reati contro il patrimonio. La donna, alle 17.30 circa, si era introdotta all’interno del supermercato In’s di via Perego, dove aveva rubato, nascondendoli nella borsa, bottiglie di alcolici e vari generi alimentari. Fermata oltre la barriera delle casse dal personale antitaccheggio che aveva notato i suoi movimenti, la donna ha colpito con un pugno il vigilante ed è poi salita a bordo di un’auto su cui l’aspettava alla guida il marito, anch’egli romeno 46enne, pregiudicato per reati contro patrimonio. Ripartito a gran velocità per guadagnarsi la fuga, l'uomo ha investito il vigilante, che ha riportato lievi contusioni, per cui ha rifiutato le cure mediche. Gli immediati accertamenti hanno poi consentito di identificare la coppia, che è stata riconosciuta dalla vittima e da alcuni testimoni. La donna, rintracciata alle 20.30 circa a Cologno Monzese è stata quindi sottoposta a fermo e condotta presso la Casa circondariale di Milano “San Vittore”, a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre il marito, che non è stato rintracciato, è stato deferito in stato libertà. (Com)