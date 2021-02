Governo: Lezzi (M5s), voto "no", quesito Rousseau ipocrita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voterò un no convinto". Lo ha scritto Barbara Lezzi, senatrice M5s su Facebook a proposito del voto sulla piattaforma Rousseau con il quale il Movimento deciderà che posizione assumere nei confronti del governo Draghi. "Voterò NO al quesito perché il mio Movimento ha scelto di nascondersi dietro ad un quesito ipocrita e vile in cui non scrive chi sono 'le altre forze politiche'. Italia Viva, Forza Italia, Lega, Pd, Leu, Azione, Cambiamo. Ci sono anche tutti quelli che hanno ordito alle tue spalle", ha aggiunto rivolgendosi al premier dimissionario Giuseppe Conte che invece ieri ha lanciato un appello a votare "sì" al quesito su Rousseau.(Rin)