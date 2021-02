Brasile: settore servizi frena a dicembre, nel 2020 il calo e del 7,8 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I settori che hanno maggiormente risentito del calo sono quelli alle attività svolte normalmente in presenza e che, quindi, sono stati maggiormente colpiti dalle misure adottate per contrastare la pandemia causata dal nuovo coronavirus. Tra questi ci sono il settore dei servizi forniti alle famiglie (-35,6 per cento), il settore che raccoglie professionisti, servizi amministrativi e complementari (-11,4 per cento) e il settore trasporti (-7,7 per cento). Il settore dei trasporti, in particolare, è stato segnato principalmente dal calo dei ricavi dalle società di trasporto aereo di passeggeri, trasporto stradale passeggeri, merci su strada e posta nazionale. (Brb)