Credito: Knof (Commerzbank), riporterò la banca al successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo amministratore delegato di Commerzbank, Manfred Knof, intende riportare al successo il secondo istituto di credito tedesco dopo Deutsche Bank, da anni in difficoltà. È quanto riferisce il quotidiano “Die Welt”. In particolare, Knof ha dichiarato di aver assunto l'incarico “per fare la differenza e riportare Commerzbank al successo”. La banca deve essere “forte e indipendente”. A tal fine, in quella che per “Die Welt suona quasi come una minaccia, Knof ha evidenziato: “Farò di tutto per questo e chiunque mi conosca sa che posso essere molto tenace”. Un obiettivo estremamente ambizioso, date le criticità di Commerzbank, tali che l'istituto di credito è da tempo candidato all'acquisizione. Tuttavia, il nuovo Ad, già in Deutsche Bank, non intende demordere. Secondo Knof, infatti, la banca “ha bisogno di chiarezza rapidamente su questioni importanti”. Di conseguenza, le misure che verranno attuate per far risorgere Commerzbank sono severe. Knof intende concentrarsi soprattutto sulla redditività dell'istituto di credito, più che sulla crescita. Come nota “Die Welt”, ciò significa risparmiare e Knof intende chiudere quasi una filiale su due di Commerzbank. In Germania, la ristrutturazione comporterà la perdita di un terzo dei posti di lavoro dell'istituto di credito. (segue) (Geb)