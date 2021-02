Credito: Knof (Commerzbank), riporterò la banca al successo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È lo stesso Ad a descrivere la propria strategia ambiziosa, ma fattibile perché “non abbiamo altra scelta”. L'obiettivo è far sì che Commerzbank torni a realizzare profitti: un risultato positivo nel 2021, che nel 2024 dovrebbe aumentare a 2,7 miliardi di euro. Intanto, nel corso di quest'anno, l'istituto di credito chiuderà 190 filiali sia in Germania, dove il totale è di 790, sia all'estero. Nella ristrutturazione, verranno tagliati 7.500 posti di lavoro “in maniera equa e dignitosa”. L'austerità è tanto più necessaria dopo la perdita operativa di 233 milioni registrata da Commerzbank nel 2020. A causa dei costi della ristrutturazione, il risultato finale dello scorso anno è stato un rosso da 2,9 miliardi di euro dopo un utile di 585 milioni di euro nel 2019. Per il 2021, a causa della crisi del coronavirus, la banca si aspetta un accantonamento per rischi da inadempienze sui prestiti compreso tra gli 800 milioni e gli 1,2 miliardi di euro. Nel 2020, il dato era di 1,8 miliardi di euro. A ogni modo, il ritorno al successo rimane la meta. “Questo programma è la mia missione. Non ci arrenderemo finché non avremo raggiunto il nostro obiettivo”, ha dichiarato Knof, che vuole riportare Commerzbank a registrare un rendimento da capitale proprio del 7 per cento. (Geb)