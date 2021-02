Speciale difesa: classifica "Global Firepower", Serbia "maggiore potenza militare" nei Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è al primo posto per "potenza militare" nella regione dei Balcani occidentali: lo rivela l'ultima classifica pubblicata dal sito "Global Firepower", secondo quanto rilancia la stampa di Belgrado. La Serbia si trova al 61mo posto della classifica con un indice pari a 1,0063, calcolato in base a circa 50 fattori con esclusione dell'armamento nucleare. La classifica, che comprende 139 Paesi nel mondo, vede al primo posto gli Stati Uniti, seguiti da Russia e Cina. L'India è al quarto posto, il Giappone al quinto e tra i primi dieci ci sono Corea del Sud, Francia, Regno Unito, Brasile e Pakistan. Nell'area dei Balcani occidentali dopo la Serbia si trova la Croazia, classificata al 63mo posto. Gli altri paesi sono posizionati più in basso, con la Slovenia all'88mo posto, l'Albania al 113mo, la Bosnia Erzegovina al 121mo, il Montenegro al 123mo e la Macedonia del Nord al 133mo. I fattori presi in considerazione includono forze militari specifiche come il numero di soldati, aerei, carri armati, ma anche il potere finanziario dello Stato, la capacità logistica e la posizione geografica. (Seb)