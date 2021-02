Speciale difesa: Moldova, socialisti non escludono di presentare in Parlamento un proprio governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier designata della Moldova ha presentato al Parlamento il programma di attività e l'elenco della sua squadra di governo. Per la carica di vice premier è stata nominata Viorel Cibotaru. Il deputato del Partito azione e solidarietà (Pas), Mihai Popsoi viene proposto per la carica di ministro degli Esteri e il suo collega Sergiu Litvinenco per quella di ministro della Giustizia. Al ministero delle Finanze viene proposta Rozalina Albu, all'Agricoltura Ion Luca, alla Salute Ala Nemerenco, alla Difesa Anatolie Nosatai, all'Interno Ana Revenco, all'Economia Andrei Spanu e all'Istruzione Anatolie Topala. Il programma di attività di Gavrilita si chiama "Moldova Buona". In un messaggio su Facebook, Gavrilita ha annunciato che la sua squadra sta compiendo un passo decisivo verso le elezioni anticipate di cui il Paese ha bisogno. "Se gli attuali deputati non possono votare per un piano d'azione anticorruzione, anticrisi e pro-sviluppo, lo faranno i cittadini alle elezioni anticipate", ha detto la premier nominata. (Rob)