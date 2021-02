Mar Cinese Meridionale: per gli esperti asiatici un conflitto è improbabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e i loro alleati Nato hanno incrementato la propria presenza militare nel Mar Cinese Meridionale e, assieme ad essa, la pressione nei confronti della Cina, che negli ultimi mesi ha assunto un atteggiamento sempre più assertivo verso le proprie rivendicazioni marittime. Tuttavia, secondo gli analisti asiatici un confronto armato resta un’ipotesi “improbabile”. Per la prima volta da sette mesi a questa parte, due portaerei statunitensi, la Theodore Roosevelt e la Nimitz, hanno condotto esercitazioni congiunte in acque contese con l’obiettivo di testare le rispettive “capacità di operare in ambienti complessi”. Il giorno prima, è stata registrata una missione di pattugliamento nell’area del sottomarino nucleare francese Emeraude, a dimostrazione – come ha commentato la ministra della Difesa di Parigi Florence Parly – della “capacità della Marina francese di dispiegare le proprie unità insieme ai partner strategici ben lontano da casa e per lunghi periodi”. (Cip)