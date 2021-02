Speciale difesa: Cina-India, confini contesi, ministero Difesa Pechino annuncia disimpegno delle forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo seguito al consenso raggiunto nel nono ciclo di colloqui militari tra Cina e India, le unità in prima linea delle forze armate cinesi e indiane sulle sponde settentrionali e meridionali del lago di Pangong hanno iniziato simultaneamente ieri, 10 febbraio, a organizzare il disimpegno. Lo ha reso noto il portavoce del ministero della Difesa nazionale cinese, Wu Qian, in un messaggio sul sito web del ministero. L’ultimo ciclo di colloqui tra gli alti ufficiali dei due Paesi si è svolto il 24 gennaio sul lato cinese del posto di frontiera Moldo-Chushul. Secondo il comunicato congiunto emesso al termine le parti hanno avuto un “uno scambio franco e approfondito” sul disimpegno del settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa, e hanno convenuto che il confronto è stato “positivo, concreto e costruttivo” e ha “rafforzato ulteriormente la fiducia e la comprensione reciproca”. Le parti hanno concordato di procedere a “un rapido disimpegno delle truppe in prima linea”, di attenersi al consenso raggiunto dai rispettivi leader e di convocare presto la prossima riunione. Infine, è stato convenuto di “garantire la moderazione delle truppe in prima linea, la stabilizzazione e il controllo della situazione”. (Cip)