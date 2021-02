Speciale difesa: Repubblica Ceca, presidente Zeman contro la Corte penale internazionale su Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ceco, Milos Zeman, non ritiene che la Corte penale internazionale (Cpi) debba esercitare una giurisdizione sui presunti crimini di guerra israeliani nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Lo riporta via Twitter il suo portavoce, Jiri Ovcacek. Il portavoce presidenziale ceco afferma che la Palestina non è uno Stato internazionalmente riconosciuto. Ovcacek riferisce che Praga è "sostenitrice di lungo periodo degli obiettivi e dei valori della Cpi. Tuttavia, la giustizia richiede un'osservanza del diritto internazionale, incluso lo statuto di Roma. Sfortunatamente la Corte limita il diritto di Israele di difendersi contro il terrorismo". Venerdì scorso i giudici della camera preliminare della Cpi si sono pronunciati a favore del riconoscimento alla Corte dell'Aia di una sua giurisdizione sui crimini di guerra commessi dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. (Vap)