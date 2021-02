Speciale difesa: Benigni (Elettronica) a “Nova”, perseguiamo idea di una difesa comune europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione di Elettronica ai principali programmi di difesa europei rappresenta un fattore di successo fondamentale: il Gruppo è stato inserito in tutti i principali programmi comunitari, dall’Eurofighter all’NH90, fino ad arrivare alle fregate europee multimissione italo-francesi. Così Domitilla Benigni, co-amministratrice delegata e Coo di Elettronica, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. “Continuiamo a perseguire un’idea di difesa europea allargata: anche i programmi futuri come il Tempest ci vedono nel ruolo di protagonisti, e questo ci da sicuramente modo di crescere importando nuove tecnologie e avviando collaborazione con le industrie della difesa di tutta Europa”, ha spiegato, parlando di una crescita di know-how e tecnologica che trasforma l’azienda dall’interno. (Ems)