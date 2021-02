Voto su Rousseau: con il no, sfiducia a Draghi o astensione del Movimento 5 stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata la votazione degli iscritti M5s sulla piattaforma Rousseau per l'appoggio al governo Draghi. Le operazioni, che si sono aperte alle 10, si chiuderanno alle 18 e i risultati saranno resi noti verso le ore 19. "E' stato Vito Crimi in qualità di capo politico a decide in autonomia il quesito", ha detto questa mattina da Milano Davide Casaleggio in riferimento alla votazione aperta agli iscritti del Movimento. "Ci sono state molte istanze da parte soprattutto di alcuni senatori per contemplare dentro il quesito anche la questione dell’astensione. Qualora il 'no' vincesse - ha spiegato - sarà necessario definire se la posizione del M5s in parlamento sarà di voto negativo o astensione". Alcuni parlamentari del M5s avevano infatti definito il quesito "manipolatorio". "Tutte le volte che gli iscritti vengono chiamati a decidere in modo collettivo c’è una partecipazione che unisce. E' un carattere distintivo del M5s. Io spero che ci sia una grande partecipazione a questo voto", ha risposto il presidente dell'Associazione Rousseau, in riferimento alle possibili scissioni all'interno del Movimento.Poco prima dell'inizio del voto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha invitato nuovamente gli iscritti al Movimento cinque stelle a votare sì. “Io voto sì, difendiamo ciò che abbiamo costruito per l’Italia”, ha sottolineato Di Maio in una nota sul suo profilo Facebook. “Io mi fido di Beppe Grillo, che è sempre stato più lungimirante di tutti noi. Io mi fido di Giuseppe Conte, perché non era scontato che dicesse di votare sì su Rousseau per la formazione del nuovo governo. È stato un gesto di grande responsabilità”, ha dichiarato Di Maio. "Io voto sì, perché dobbiamo difendere ciò che abbiamo costruito per l’Italia. Io voto sì, perché dobbiamo spendere al meglio i 209 miliardi del recovery plan conquistati in Europa grazie al Movimento cinque stelle”, ha concluso.Stessa posizione espressa dagli altri ministri pentastellati del governo Conte, come Azzolina, D'Incà, Bonafede e Patuanelli. Ma anche dal presidente della Camera Roberto Fico, che ha annunciato: "Voterò sì", scrive su Facebook, perché "il momento delicato che il Paese sta vivendo ci impone una riflessione seria e un’assunzione di responsabilità. Come ha spiegato in modo estremamente chiaro il Presidente della Repubblica, non è pensabile in questo momento storico far precipitare il Paese verso le urne. Le responsabilità di cui dobbiamo farci carico riguardano non solo le emergenze in atto, ma anche la definizione del futuro. Si gioca tutto adesso, non domani". Un quesito al quale avrebbe risposto favorevolmente anche il premier dimissionario, Giuseppe Conte. "Se fossi iscritto a Rousseau voterei sì al governo", ha commentato."Sei d’accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-ministero della Transizione ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?". E' il testo del quesito su cui si sta svolgendo la votazione che, dopo un primo rinvio, ha subito invece un'accelerazione in seguito all'annuncio della creazione di un dicastero per la Transizione ecologica. Nulla però trapela su chi potrebbe guidarlo o sugli eventuali ministri del nuovo governo. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha infatti terminato il secondo giro di consultazioni e secondo indiscrezioni la formazione della squadra di governo avverrà seguendo alla lettera l’articolo 92 della Costituzione, ovvero che saranno solo Mattarella e Draghi a decidere la composizione dell’esecutivo. Venerdì potrebbe recarsi al Quirinale per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri ma sui tempi c’è grande incertezza. Forse però non è un caso che la tradizionale cerimonia per la commemorazione dei Patti Lateranensi, prevista proprio venerdì pomeriggio, sia stata rinviata in attesa del nuovo governo. (Rin)