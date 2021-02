Timore per il voto in Catalogna: 14 mila contagiati attesi alle urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica, 14 febbraio, oltre 5 milioni di cittadini catalani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo governo della Generalitat in un contesto elettorale che sarà segnato, inevitabilmente, dalla pandemia del coronavirus. I dati di ieri hanno mostrato un leggero miglioramento della situazione epidemiologica con 21 morti e 2.019 nuovi casi, ma il timore è che l’aumento della mobilità dovuta all'appuntamento elettorale possa provocare un nuovo picco nelle prossime settimane. Per scongiurare questa possibilità sono state adottate una serie di misure preventive nei seggi e la Generalitat ha fornito ai cittadini una serie di raccomandazioni. Tutti gli scrutatori avranno a disposizione dei dispositivi di protezione individuale completi come quelli utilizzati dagli operatori sanitari negli ospedali (guanti, camice, mascherina e scudo facciale) e la possibilità di effettuare un test antigenico non obbligatorio prima del voto. Anche non ci saranno fasce orarie speciali per le persone contagiate (circa 14 mila) o in quarantena che vorranno esercitare il diritto di voto, le autorità hanno chiesto che si presentino alle urne tra le 19 e le 20 in quanto si prevede una minore affluenza. Il governo catalano inoltre ha sviluppato una applicazione che riporterà in tempo reale le code ai vari seggi elettorali ed, in particolare, in quello di riferimento. Ogni seggio elettorale avrà un minimo di due code: una per i gruppi vulnerabili per ridurre il tempo di esposizione al possibile contagio e un'altra per il resto degli elettori. All'interno, saranno stabiliti dei circuiti singoli per evitare gli incroci. L'elettore dovrà accedere da solo, non accompagnato, tranne nei casi in cui è richiesta assistenza. Ci sarà personale che controllerà l'accesso ordinato degli elettori, organizzando le code e sorvegliando il flusso degli elettori per assicurare il rispetto delle misure sanitarie.Nonostante l'adozione di queste misure di sicurezza da parte delle autorità catalane, il timore di contagi continua ad essere persistente ed è testimoniato da un dato inequivocabile: su un totale di 82.251 persone convocate per far parte dei seggi elettorali come presidenti o scrutatori, oltre il 30 per cento, 25.540 hanno chiesto di essere esentate dall'obbligo previsto dalla legge. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Confidencial" c'è il rischio che il 20 per cento dei seggi non possa essere costituito il giorno ufficiale del voto. In questo caso, la legge catalana prevede che la sua costituzione slitti a quello successivo. Questo, ovviamente, avrebbe delle conseguenze imprevedibili sull'esito definitivo del risultato elettorale, almeno sino a quando i cittadini del seggio mancante non avranno esercitato il loro diritto di voto.La paura di recarsi ai seggi da parte dei cittadini catalani è testimoniata, inoltre, del vero e proprio boom del voto per corrispondenza che è cresciuto del 350 per cento (284.706 elettori) rispetto alle elezioni del 2017 (56.866). A questo si aggiunge l'incognita dell'astensione e quale partiti o coalizioni potrebbe favorire una bassa partecipazione al voto. Gli ultimi sondaggi pubblicati dai media spagnoli prevedono un'affluenza inferiore al 60 per cento a causa, principalmente, della paura dei contagi, una delle più basse di sempre se comparata con quelle più recenti del 2017 (79 per cento), del 2015 (75 per cento) e 2012 (68 per cento). Secondo il quotidiano "El Pais", il Partito socialista catalano (Psc) vincerà le elezioni del 14 febbraio con circa il 22 per cento dei voti, seguito a poca distanza da Uniti per la Catalogna (JxCat) tra il 20 e il 21 per cento e da Sinistra repubblicana per la Catalogna (Erc) con il 20 per cento. Ma negli ultimi giorni si è registrato un rallentamento della crescita del Psc e di Erc ed un incremento dei consensi per JxCat. La sua ascesa si spiega in parte con il fatto che la formazione di Laura Borras ha meno elettori indecisi e molti sostenitori che andranno a votare di sicuro. Mentre sul fronte di centrodestra il Partito popolare (Pp) e Ciudadanos perdono consensi in favore dalla formazione di estrema destra Vox.Secondo "El Confidencial" con un indipendentismo diviso e dopo il mancato slittamento delle elezioni al 30 maggio, come disposto da un decreto della Generalitat e annullato dal Tribunale di giustizia della Catalogna (Tsjc) la "smobilitazione" dell'elettorato potrebbe favorire il candidato del Psc, Salvador Illa, ex ministro della Salute che meglio sembra incarnare il "voto utile" per un effettivo cambiamento. Un'opzione moderata che, grazie alla sua immagine di manager in prima linea nella pandemia, mira ad attirare elettori da una parte e dall'altra in cerca di riconciliazione. Un'analisi diametralmente opposta è quella presentata dal quotidiano "El Economista" per il quale colui che potrebbe essere più danneggiato dall'assenteismo è proprio l'ex ministro Illa. La ragione è il profilo dell'elettore socialista: tendenzialmente più anziano (e quindi più timoroso di recarsi alle urne) e concentrato nella cintura metropolitana di Barcellona (dove i seggi hanno una maggior numero di votanti con il rischio assembramenti). Infine, secondo "El Economista", gli elettori pro-indipendenza sono più mobilitati di quelli che rifiutano la secessione. Da qui la speranza di JxCat di cercare di superare per la prima volta il 50 per cento dei voti per l'indipendenza, anche se a costo di una bassa affluenza, poiché la legittimità giuridica non sarebbe in questione. (Spm)