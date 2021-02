La Croce Rossa internazionale lancia l'allarme: dopo la guerra rischio fame nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'80 per cento della regione del Tigrè, situata nel nord dell'Etiopia e colpita dal conflitto scoppiato nel novembre scorso, è tagliata fuori dall'assistenza umanitaria e decine di migliaia di persone rischiano per questo di morire di fame. È l'allarme lanciato dal presidente della Società della Croce Rossa etiope, Abera Tola, nel corso di una conferenza stampa. "L'80 per cento del Tigrè è irraggiungibile in questo preciso momento", ha detto Tola, aggiungendo che alcune morti per fame sono già state segnalate e che le cifre potrebbero aumentare velocemente. "Il numero oggi potrebbe essere uno, due o tre, ma sai che dopo un mese significa migliaia. Dopo due mesi saranno decine di migliaia", ha detto il capo della Croce rossa etiope, aggiungendo che l'accesso agli aiuti è rimasto in gran parte limitato alle strade principali a nord e sud di Macallè (la capitale regionale), escludendo la maggior parte delle aree rurali della regione.Tola ha quindi riferito che i civili sfollati che sono riusciti a raggiungere i campi allestiti nelle città del Tigrè sono "emaciati". La Società della Croce Rossa etiope stima attualmente che circa 3,8 milioni, dei circa sei milioni di abitanti del Tigrè, abbiano bisogno di assistenza umanitaria, rispetto a una stima precedente di 2,4 milioni. Il governo sta lavorando con le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali per garantire gli aiuti in base alle condizioni di sicurezza, ha concluso.Nel frattempo l'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) ha accusato i militari etiopi di aver bombardato indiscriminatamente i centri urbani durante il conflitto nella regione settentrionale del Tigrè lo scorso novembre. In un rapporto pubblicato oggi l'Ong, con sede negli Stati Uniti, ha affermato che gli attacchi hanno violato le "leggi di guerra" e ha esortato il governo ad indagare sui crimini commessi. Secondo il rapporto, nel conflitto non sono state risparmiate abitazioni, scuole, ospedali e mercati e nei bombardamenti sono morti almeno 83 civili, inclusi bambini, mentre oltre 300 sono rimasti feriti."Durante la guerra le forze federali etiopi hanno sparato con l'artiglieria nelle aree urbane del Tigrè in un modo apparentemente indiscriminato causando vittime civili e danni alle proprietà", ha detto Laetitia Bader, direttrice di Hrw per il Corno d'Africa. "Questi attacchi hanno distrutto la vita dei civili nel Tigrè e provocato lo sfollamento di migliaia di persone, sottolineando l'urgenza di porre fine agli attacchi illegali e ritenere i responsabili a render conto", ha aggiunto. Nessun commento è ancora giunto da parte del governo che tuttavia finora ha sempre negato le accuse difendendo la condotta delle sue truppe. (Res)