L'Ue migliora le stime del Pil italiano 2020, ma resta incertezza sulla ripresa europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha rivisto al ribasso le stime sul calo del Pil in Italia per il 2020, generato dalla pandemia di coronavirus. Nelle previsioni invernali pubblicate oggi il dato è stato abbassato al -8,8 per cento contro il 9,9 per cento delle stime rese note lo scorso 5 novembre. Previsto inoltre un rimbalzo dell'economia per il nostro Paese del 3,5 per cento nel 2021 a fronte del 4,1 per cento atteso in precedenza. In miglioramento, invece, la stima sul 2022 con un Pil in crescita del 3,5 per cento contro il 2,8 per cento. Uno scenario in miglioramento per l'Italia dopo che il Fondo monetario internazionale (Fmi) a gennaio aveva rilevato un crollo del Pil al meno 9,2 per cento, seppur tagliando il rimbalzo per questo quest'anno al 3 per cento. Non si prevede inoltre che il Pil italiano torni completamente al livello del 2019 prima della fine del 2022, seppur l'analisi non consideri l'impatto sulla crescita derivante dal Next Generation Eu. Peggio dell'Italia hanno fatto nel 2020 Spagna (-11 per cento), Grecia (-10 per cento), Malta (-9 per cento). Subito dopo il nostro Paese si attesta la Francia con -8,3 per cento.La Commissione prevede inoltre che nel 2021 l'inflazione in Italia rimarrà al di sotto dell'uno per cento (allo 0,8 per cento), a causa degli effetti di base positivi relativi al previsto aumento dei prezzi dell'energia compensati in parte dall'attuale debolezza dell'economia. L'inflazione in Italia è stata in media del -0,1 per cento nel 2020 a causa del forte calo dei prezzi del petrolio. L'esecutivo europeo ha inoltre pronosticato per il nostro Paese una ripresa dei consumi nella seconda metà dell'anno grazie al possibile allentamento delle restrizioni entro l'estate. Gli investimenti delle imprese, dopo aver registrato un forte calo nel 2020, dovrebbero prendere piede quest'anno sulla scia del recupero dei flussi di cassa e del miglioramento delle prospettive della domanda. Inoltre l'Italia dovrebbe beneficiare del rimbalzo delle economie dei principali partner commerciali nella seconda metà del 202. Uno scenario che porterebbe ad un notevole contributo alla crescita dal commercio netto, con le esportazioni che dovrebbero crescere ampiamente in linea con il commercio globale. Tuttavia, la ripresa del settore turistico, particolarmente colpito dalla pandemia, subirà ancora dei ritardi. Motivo ad addebitarsi all'incertezza legata agli spostamenti a causa della pandemia.In generale, secondo la Commissione, l'Europa resta nella morsa della pandemia di coronavirus e l'economia dell'area europea crescerà del 3,8 per cento sia nel 2021 che nel 2022. Per l'inverno 2021 si rileva che l'economia dell'area dell'euro crescerà del 3,8 per cento sia nel 2021 che nel 2022 mentre includendo tutti gli Stati membri le stime parlando di una crescita del 3,7 per cento per quest'anno e del 3,9 per cento nel 2022. Con le misure restrittive ancora in vigore, le economie dell'Ue e dell'area euro dovrebbero contrarsi nel primo trimestre del 2021. Prevedibile invece, rilevano da Bruxelles, una ripresa in primavera con il progredire dei programmi di vaccinazione e le misure di contenimento gradualmente allentate. Ciononostante la Commissione europea ha spiegato che i rischi che circondano le previsioni economiche di inverno sono più equilibrati dall'autunno, anche se rimangono elevati.Per quanto riguarda le principali economie dell'Ue, la Commissione ha previsto per la Germania, dopo dieci anni di espansione, un calo del 5 per cento nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19 e delle misure adottate per contenerla. Mentre si prevede che la locomotiva tedesca riprenda a correre con un rimbalzo del 3,2 per cento nel 2021, tornando ai livelli pre-crisi all'inizio dell'anno, e che nel 2022 continui a crescere del 3,1 per cento. Per la Francia, lo scenario è stato caratterizzato nella prima metà dello scorso anno da una forte contrazione: tutte le componenti della domanda interna sono state colpite, con consumi privati in calo del 17 per cento e investimenti del 24 per cento. Anche le esportazioni nette hanno pesato in modo significativo sulla crescita, con il calo delle esportazioni superiori al calo delle importazioni. Per questo l'attività dovrebbe raggiungere i livelli pre-crisi durante la prima metà del 2022 e complessivamente, la crescita del Pil nel 2020 ha mostrato una contrazione dell'8,3 per cento.Parole di cauto ottimismo sono arrivate dal commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, secondo cui l'economia dovrebbe riprendersi oltre il primo trimestre 2021. "Il terzo trimestre del 2020 ha visto una crescita molto forte dell'economia europea" e "nel quarto trimestre, si stima che l'economia dell'Ue si sia contratta dello 0,5 per cento", ha detto. Gentiloni ha rimarcato la necessità di portare avanti le misure a sostegno all'economia e che i programmi di mantenimento del lavoro debba rimanere la prima linea di difesa per i lavoratori. Per quanto riguarda l'Italia, l'ex presidente del Consiglio si è inoltre detto fiducioso sul fatto che l'esperienza, le idee e le capacità del presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, possano dare un contributo a un governo europeista ed efficiente, sottolineando il "potenziale di crescita" che ha il Paese nel 2021. (Beb)