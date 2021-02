Covid: Mattia (Pd), parte da Valmontone somministrazione AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua il grande lavoro della Asl Roma 5 sulla rete vaccinale del territorio. Il Valmontone Hospital è la prima struttura a somministrare il vaccino AstraZeneca con la partenza odierna della campagna vaccinale su base volontaria per gli operatori sanitari del settore privato e sotto i 55 anni". Così in una nota Eleonora Mattia, presidente della commissione lavoro, scuola, pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio. "Anche a Colleferro - aggiunge - prosegue serrata la campagna vaccinale. Dopo personale sanitario, farmacisti, operatori delle strutture assistenziali, ospiti delle Rsa, con una media di circa 100 vaccini al giorno, si sono aperte le prenotazioni per gli over 80. Entro sabato, inoltre, saranno vaccinati tutte e tutti i 650 ultra ottantenni assistiti in Adi (Assistenza domiciliare integrata). Un grande risultato per le nostre comunità che con grande pazienza, attenderanno il loro turno, e potranno vaccinarsi in casa, senza fare tanti km. Una bella giornata condivisa con il direttore generale Giorgio Santonocito, la direzione del Valmontone Hospital e in particolare il direttore sanitario Filippo Lauria e tutte le operatrici e gli operatori che ogni giorno con professionalità e dedizione sono in prima linea per garantire ai cittadini servizi di qualità nel massimo della sicurezza. Finalmente la luce in fondo al tunnel". (Com)