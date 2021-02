Covid: Troncone (AdR), con centro vaccini in aeroporto diamo nostro contributo per lotta virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Continua un impegno molto determinato, molto volitivo, un impegno in cooperazione con la Regione Lazio, con l’Istituto Spallanzani, con l’Usmaf, con la Croce rossa italiana che ha dedicato enormi energie per la costruzione di questo centro, un centro imponente che occupa oltre 20 mila metri quadri del nostro parcheggio lunga sosta, oltre 1.500 metri quadri coperti, 25 postazioni di somministrazione dunque la capacità di gestire fino a 3.000 vaccinati al giorno”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone che questa mattina ha visitato il centro vaccinale allestito nel parcheggio lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci. “Un contributo essenziale, importante, speriamo anche decisivo per raggiungere obiettivi molto sfidanti che l’Italia e l’Europa si stanno dando per raggiungere l’immunità di gregge, dunque una normalizzazione della situazione epidemiologica già per questa estate. Ognuno deve dare il suo contributo e Aeroporti di Roma ovviamente non si tira indietro”, ha aggiunto Troncone.(Rer)