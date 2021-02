Grecia: previsioni economiche Ue, crollo del 10 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia greca ha subito un crollo del 10 per cento nel 2020. È quanto emerge dalla previsioni invernali pubblicate oggi dalla Commissione europea. Secondo l'esecutivo europeo, la Grecia raggiungerà un rimbalzo del 3,5 per cento nel 2021, ma prevede che la crescita accelererà al 5 per cento nel 2022. Nelle sue stime autunnali di novembre, la Commissione ha registrato una recessione più lieve, con il Pil in calo del 9 per cento, mentre il suo quadro per il 2021 e il 2022 prevedeva una crescita del 5 per cenot e del 3,5 per cento rispettivamente. (Beb)