Trasporto aereo: Troncone (AdR), 2021 anno difficile, forse solo timido recupero in estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 2021 sarà ancora un anno estremamente difficile, speriamo di vedere una stagione estiva con un primo timido recupero però non sarà nulla di particolarmente importante”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone che questa mattina ha visitato il centro vaccinale allestito nel parcheggio lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci. “Per recuperare ci vorrà del tempo, ci vorranno degli anni, è importante ricordare purtroppo che anche il raggiungimento dell’obiettivo dell’immunità di gregge certamente non consentirà una normalizzazione della situazione epidemiologica. Tutto sarà più sotto controllo ma ancora non sarà la sparizione, l’eradicazione del virus, che è quello di cui noi abbiamo bisogno per riprendere a pieno ritmo il percorso di crescita di Aeroporti di Roma. Per questo motivo per tutto il periodo di convivenza con il virus che si prospetta non breve, avremo bisogno di inventarci nuovi modi di viaggiare e su questo fronte abbiamo lanciato i corridoi Covid tested che stiamo sperimentando tra Roma e gli Stati e puntiamo all’applicazione su base più ampia”, ha aggiunto Troncone. (segue) (Rer)