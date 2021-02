Trasporto aereo: Troncone (AdR), 2021 anno difficile, forse solo timido recupero in estate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sperimentazione “sta andando benissimo sia da un punto di vista operativo, perché le compagnie aeree stanno eseguendo le operazioni senza ritardi né complicazioni, i passeggeri sono totalmente soddisfatti, oltre il 90 per cento dei passeggeri lo reputa un motivo per viaggiare ma soprattutto da un punto di vista medico sanitario”, ha spiegato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma. “Le prime evidenze hanno mostrato che si tratta effettivamente di corridoi puliti, il rischio di contagio è portato sostanzialmente a zero. Questo è solo uno dei contributi che offre Aeroporti di Roma, mette a disposizione spazi, organizzazione, strutture, personale”, ha concluso Marco Troncone. (Rer)