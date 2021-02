Mediterraneo: ministro Esteri Egitto incontra ad Atene omologo Cipro, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha incontrato oggi ad Atene l’omologo cipriota, Nikos Christodulides. Lo riferisce un comunicato stampa della diplomazia del Cairo. Il colloquio è avvenuto in occasione dell'incontro ministeriale del "Philia Forum" (Forum dell'amicizia) di oggi da Atene, dedicato alla situazione nel Mediterraneo orientale e in Medio Oriente, con la partecipazione dei ministri di Grecia, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Cipro, Bahrein e Arabia Saudita (all’evento sono stati inoltre invitati Francia, Giordania e Iraq). I capi della diplomazia del Cairo e di Nicosia hanno discusso dei progressi nell’ambito della cooperazione bilaterale e del coordinamento su temi regionali di reciproco interesse. A tal proposito, Shoukry e Christodulides hanno ricordato i forti legami bilaterali, sottolineando la necessità di proseguire il coordinamento. I ministri degli Esteri hanno evidenziato la necessità di accelerare l’attuazione di alcuni progetti concordati, sia in ambito bilaterale che nel quadro del meccanismo di cooperazione tripartita con la Grecia, secondo quanto stabilito in occasione del vertice tripartito di Nicosia dello scorso ottobre. I capi della diplomazia di Nicosia e de Il Cairo hanno espresso, inoltre, la loro soddisfazione per la rapida ratifica da parte di diversi Stati della Carta costitutiva del Forum sul gas del Mediterraneo orientale (Emgf) e per la sua entrata in vigore a partire da marzo 2021. A riguardo, Shoukry ha manifestato il suo apprezzamento per la posizione di Cipro a sostegno della promozione delle relazioni tra l’Egitto e l’Unione europea in diversi settori. (Cae)