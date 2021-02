Agroalimentare: Intesa Sanpaolo, prosegue la crescita dei distretti nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2020 i distretti agroalimentari italiani continuano il sentiero di crescita già intrapreso nella prima metà dell’anno realizzando nel complesso oltre cinque miliardi di euro di vendite all’estero: si tratta di una cifra record per le esportazioni distrettuali agroalimentari italiane, che confermano il loro carattere anticiclico nel confronto con gli altri distretti manifatturieri monitorati, che hanno chiuso il terzo trimestre con una contrazione tendenziale del 6,3 per cento. È quanto si legge nel rapporto della direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo sui distretti agroalimentari del paese. Il progresso registrato nel terzo trimestre, prosegue la nota, si aggiunge quindi al risultato positivo del primo e alla sostanziale stabilità del secondo, portando il bilancio dei primi nove mesi dell’anno in positivo per oltre 430 milioni rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre gli altri distretti manifatturieri lasciano sul terreno circa un quinto delle esportazioni realizzate nei primi nove mesi del 2019. Tra le filiere monitorate, prosegue la nota, il vino mostra segnali di recupero nel trimestre estivo, in concomitanza con l’allentamento delle misure restrittive. I dieci distretti monitorati realizzano nel complesso quasi lo stesso livello di export del terzo trimestre del 2019, oltre 1,3 miliardi di euro: resta però negativo il bilancio dei primi nove mesi, con un livello di esportazioni cumulato inferiore di 107 milioni rispetto allo stesso periodo del 2019. (segue) (Com)