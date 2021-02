Agroalimentare: Intesa Sanpaolo, prosegue la crescita dei distretti nel terzo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli unici due distretti in positivo nei nove mesi sono i vini e distillati di Trento e di Bolzano, mentre quelli di Langhe, Roero e Monferrato non riescono ancora a recuperare le perdite accumulate nei primi nove mesi dell’anno. Il maggior contributo alla crescita, prosegue la nota, viene dalla filiera della pasta e dei dolci, il cui successo sui mercati internazionali non accenna ad arrestarsi: 4,1 per cento nel terzo trimestre, che sommato ai forti progressi dei mesi precedenti porta il bilancio dei primi nove mesi dell’anno a sfiorare i dieci punti percentuali. Progressi a due cifre per alimentare di Parma, caffè, confetterie e cioccolato torinese e per il comparto pasta e dolci dell’alimentare napoletano. Seconda filiera per contributo alla crescita è poi quella delle conserve: 5,6 per cento tendenziale nel trimestre grazie al distretto di Nocera. Entrambe le filiere, scrive Intesa Sanpaolo, sono caratterizzate dalla presenza di grandi aziende che hanno saputo attivare partnership importanti con la Gdo sia nazionale che estera, e che pertanto hanno beneficiato degli incrementi delle vendite per consumi casalinghi, compensando così i minori incassi derivanti dal canale Horeca. Le prospettive, si legge nel documento, restano molto favorevoli anche per l’ultimo trimestre dell’anno, a causa dell’inasprimento delle misure di contenimento dovute alla seconda ondata della pandemia e del maggior ricorso allo smart working. (Com)