Roma: Bacchetti-Umberti (IV municipio), dimenticati fondi manutenzione verde, scuole a rischio

- “Da fonti riservate municipali apprendiamo con sconcerto che non sarebbero stati impegnati a bilancio fondi per la manutenzione del verde 2021”. Lo affermano in una nota Dino Bacchetti, già presidente della commissione Trasparenza IV municipio e Massimiliano Umberti, già capogruppo Pd IV municipio. “Si tratterebbe di una omissione gravissima le cui conseguenze sarebbero disastrose per un municipio già allo sbando a causa della gestione dissennata dell’ex presidente signora Roberta Della Casa, sfiduciata il 9 maggio 2020 all’unanimità del consiglio municipale. Se confermata la notizia, si chiede l’esercizio dei poteri sostitutivi del prefetto di Roma Matteo Piantedosi per sopperire alla incompetenza manifesta della triade Virginia Raggi (commissario IV municipio), ingegner Fabrizio Mazzenga (direttore IV municipio) e Roberta Della Casa (collaboratrice a titolo gratuito della sindaca Virginia Raggi). A questo punto sarebbe gravemente a rischio l’apertura degli asili nido e delle scuole dell’infanzia del IV municipio per l’impossibilità di procedere allo sfalcio dell’erba e alla manutenzione del verde pubblico". (segue) (Com)