Roma: Bacchetti-Umberti (IV municipio), dimenticati fondi manutenzione verde, scuole a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le famiglie ed i bambini del IV municipio già colpiti dalla chiusura causa Covid, subirebbero ora un altro duro colpo da questo nuovo flagello. In questi minuti giungono notizie che il direttore della direzione tecnica Vona stia provando a mettere una pezza con l’amministrazione comunale, ma il tentativo pare oltre che tardivo disperato, anche alla luce dei tagli a bilancio realizzati dal ‘trio delle meraviglie’ con la plurisfiduciata invece preoccupata insieme al sindaco Viginia Raggi a Natale di realizzare a spese pubbliche le luminarie natalizie a Largo Beltramelli (chi sa come mai)", si legge ancora nella nota. "Chiediamo chiarimenti su questa vergognosa dimenticanza. Sindaca Raggi, commissaria del IV Municipio anziché andare ad inaugurare l’apertura di quattro strade di quartiere in ambito S.D.O. (dove altresì stai creando il caos con i sensi di marcia) e tenerti accanto una inutile presenza, batti un colpo se ci sei”, concludono Bacchetti e Umberti. (Com)