Lukashenko: "Nuova Costituzione entro il 2022, ma resteremo una Repubblica presidenziale"

- La Bielorussia ha bisogno di una nuova Costituzione: è difficile oramai che tutte le responsabilità ricadano su un’unica persona. Lo ha annunciato Aleksandr Lukashenko durante l’Assemblea parlamentare panbielorussa. “La Bielorussia dovrebbe rimanere una Repubblica presidenziale”, ha detto Lukashenko, secondo cui “la bozza della nuova Costituzione sarà pronta entro la fine dell’anno, mentre il referendum si terrà entro il 2022”. Lukashenko si dice pronto a lasciare la guida della Bielorussia a determinate condizioni: pace, fine delle proteste e garanzie d’incolumità per i suoi sostenitori. Proprio l’Assemblea popolare dovrebbe diventare un organo costituzionale e fungere da stabilizzatore della situazione nel Paese e garantire un periodi di transizione verso un cambiamento del potere.In un discorso di 3 ore e mezza, Lukashenko ha spiegato come sia necessario immaginare delle modifiche al testo costituzionale, in luce degli sviluppi sociali del Paese, al ruolo dei cittadini nella vita politica". Le autorità di Minsk hanno dovuto “concedere” un argomento di confronto dopo le contestate elezioni presidenziali dello scorso agosto e le proteste dell’opposizione che hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone in tutta la Bielorussia. Secondo Lukashenko, "è necessario analizzare le realtà della situazione geopolitica" in cui si trova oggi il Paese, "per determinare come svilupperemo ulteriormente i legami economici e politici con gli Stati stranieri che dovranno essere basati sull'apertura e l'orientamento all'esportazione della nostra economia". "Lavoreremo, insieme ai nostri alleati e partner, per aumentare l'efficienza delle formazioni di integrazione nello spazio post-sovietico", ha detto il leader bielorusso.In merito alle proteste tuttora in corso nel Paese dopo le elezioni del 9 agosto, Lukashenko ha rilevato come si sia tentato di mettere in atto “non tanto una rivoluzione colorata, quanto più una ribellione che, tuttavia, non ha avuto esito positivo”. L’esito delle elezioni non può del resto essere contestato, a detta del leader bielorusso, che ha escluso la possibilità di brogli e ribadito il proprio trionfo alla presidenziali. "Abbiamo mantenuto il controllo del nostro Paese per ora. Non sappiamo esattamente cosa vogliono e cosa stanno pianificando alcune forze esterne a questo Paese. Sappiamo inequivocabilmente e per certo che non si arrenderanno. Sono coinvolte forze molto potenti. Dobbiamo resistere a tutti i costi", ha detto Lukashenko, secondo cui quest’anno sarà decisivo. "Nonostante le tensioni nella società siano state create artificialmente da forze esterne, lo Stato resisterà. Come ho detto, ha resistito sino ad ora. E devo assicurarvi, guardando avanti: resisteremo! Siate certi. Terremo duro", ha proseguito Lukashenko. Per queste ragioni, ha proseguito il leader bielorusso, le autorità di Minsk continueranno a rafforzare il proprio sistema di sicurezza tra le sfide e le minacce emergenti. "Coloro che sono fuggiti dal Paese e i manifestanti propongono di ridurre il personale del ministero dell'Interno, abbandonare le forze armate nazionali, chiudere il Comitato nazionale di sicurezza e sostituire il ministero delle Emergenze con unità di milizie semi-professionali. Nonostante tutte queste proposte, continueremo a rafforzare il nostro sistema di sicurezza in proporzione alle nuove sfide e minacce", ha detto Lukashenko.Il discorso è poi passato sui rapporti con l’estero, in particolare con la Russia. Nonostante la necessità di procedere con l’integrazione con Mosca, secondo Lukashenko, i due Paesi dovrebbero mantenere pienamente la loro sovranità. "Oggi dichiariamo apertamente la nostra disponibilità a un ulteriore lavoro sostanziale per migliorare la cooperazione intersettoriale nel quadro dell'Unione statale, osservando gli interessi reciproci e sulla base dell'uguaglianza dei due Paesi membri dell'Unione. Vorrei sottolineare, tuttavia, che questo processo presuppone la piena conservazione della sovranità di entrambi i Paesi, senza la formazione di nuovi organi sovranazionali", ha detto Lukashenko. "L'intero sistema istituzionale dell'Unione statale è stato creato, non è ancora entrato in funzione ma tutto questo non può essere gettato in una discarica. Ci sono un'assemblea parlamentare, un consiglio dei ministri e, infine, il consiglio supremo dell'Unione statale", ha aggiunto Lukashenko.In questo contesto, la Russia rimarrà sempre il principale partner economico e alleato strategico della Bielorussia. Questo nonostante Minsk riconosca “l'importanza delle relazioni con l'Unione europea”, come ha rilevato Lukashenko. "Non siamo un Paese satellite, che sta con una ciotola per l'elemosina e aspetta sovvenzioni e prestiti in cambio del rifiuto della propria opinione e buon senso. Apprezziamo le relazioni con l'Ue, proteggiamo il confine e siamo altamente interdipendenti in termini di economia, questioni sociali e culturali e politica. Allo stesso tempo, la Russia è sempre stata e rimarrà anche in futuro il nostro principale partner economico e alleato strategico" ha detto Lukashenko. Il popolo russo è "molto vicino" alla Bielorussia, ha proseguito il presidente. "Questa è la nostra gente. Abbiamo vissuto insieme per secoli, e abbiamo combattuto spalla a spalla, dallo stesso lato della barricata", ha continuato Lukashenko. Il leader bielorusso ha anche osservato che il suo Paese attribuisce grande importanza ai legami con la Cina. Sul piano internazionale, Lukashenko ha infine affermato che la Bielorussia è pronta a ospitare i prossimi negoziati internazionali sul controllo degli armamenti. "Siamo pronti a partecipare attivamente alle iniziative strategiche di mantenimento della pace. Siamo ancora pronti a fornire una piattaforma per i colloqui su tutti i tipi di questioni relative alla sicurezza globale e regionale, compreso il controllo degli armamenti", ha detto Lukashenko. Il leader ha anche espresso la convinzione che la Bielorussia "sia l'unica nazione veramente sovrana in Europa". (Rum)