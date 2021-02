Covid: quasi 106mila prenotazioni per vaccini ultra 80enni in Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Sicilia crescono di ora in ora le prenotazioni dei cittadini over 80 per il vaccino anti-covid: attualmente sono 105.936. Tra i prenotati, 90.695 hanno un'età compresa tra 80 e 89 anni; 15.096 tra 90 e 99 anni, 145 hanno più di 100 anni". Lo ha reso noto l'assessorato regionale alla Salute della Sicilia che ha ribadito come: "in questa fase della campagna vaccinale siciliana il target delle persone dagli 80 anni in su è l'unico per cui è attivo il servizio di prenotazione mediante la piattaforma on line ed il call center della struttura commissariale nazionale gestito da Poste italiane. Pertanto, esorta a diffidare da comunicazioni diffuse, soprattutto via social o chat di messaggistica, da canali non ufficiali o diversi da quelli della Regione Siciliana in merito alla possibilità che altri target di popolazione, al momento, possano effettuare la prenotazione". (Ren)