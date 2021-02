Municipio Roma IX: trema la maggioranza, Errico al Misto, ora 11 M5s contro 13 d'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trema la tenuta della maggioranza nel Municipio IX di Roma. Ieri il consigliere M5s Filippo Massimo Errico, presidente della commissione Commercio, ha comunicato al presidente del consiglio municipale, Marco Cerisola, la decisione di passare al gruppo Misto. Quando il passaggio sarà formalizzato i consiglieri del M5s saranno 11 - più il presidente del Municipio, Dario D'Innocenti - contro 13 dell'opposizione. In questi anni sono quattro i consiglieri pentastellati che si sono spostati al Misto, indebolendo la tenuta della maggioranza. A quanto apprende "Agenzia Nova" tuttavia almeno altri due, se non tre, consiglieri del M5s sarebbero pronti a venir fuori dalla maggioranza per andare a sedere tra gli scranni dei gruppi politici all'opposizione: ci sarebbero già interlocuzioni in corso con gli altri partiti, dal Partito democratico a Fratelli d'Italia e alla Lega. Nello scenario migliore Dario D'Innocenti chiuderebbe quindi la consiliatura con soli 8 o 9 consiglieri alla maggioranza contro 15 o 16 all'opposizione. Sembra esclusa al momento l'ipotesi di una mozione di sfiducia che porterebbe il Municipio a essere commissariato per gli ultimi mesi di consiliatura.(Rer)