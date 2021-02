Auto: Volkswagen e Microsoft insieme per la guida autonoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Volkswagen sta collaborando con Microsoft allo sviluppo di un software per sistemi di assistenza in rete e guida autonoma. I servizi cloud di Microsoft devono essere utilizzati durante la creazione di una piattaforma per gli sviluppatori. Tra l'altro, il conglomerato automobilistico tedesco spera in cicli di sviluppo più rapidi. Per esempio, Volkswagen dovrebbe essere in grado di creare i propri strumenti software basati sui servizi di Microsoft. Oltre alla trasmissione sicura dei dati, la società di software porta con sé anche le proprie capacità di intelligenza artificiale. Come nota il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Volkswagen e Microsoft collaborano dal 2018 alla creazione di una piattaforma cloud per lo scambio di dati tra veicoli in rete. I nuovi piani ampliano questo partenariato. (Geb)