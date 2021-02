Roma: Fassina (SpR), per Ama ricorso al Prefetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La totale assenza della giunta e dell’Ama alla commissione Trasparenza di oggi è, ancora una volta, un affronto a tutti i cittadini di Roma, ai lavoratori dell’azienda e ai consiglieri capitolini". È quanto ha dichiarato Stefano Fassina consigliere di SpR promotore di Roma Ventuno alla commissione Trasparenza. "L’azienda dei rifiuti - aggiunge - ha bilanci non approvati dal 2017, è priva del piano industriale, invischiata in appalti fallimentari, licenziamenti, precarizzazione, carenze gravi nel servizio. Chi ha responsabilità politiche e aziendali, invece di dar fronte ai suoi doveri istituzionali, è sempre assente. Abbiamo condiviso con il presidente Palumbo e i consiglieri di opposizione, oltre che alcuni consiglieri di maggioranza, di scrivere al Prefetto per chiedere che sia garantita la possibilità ai consiglieri comunali di esercitare i propri diritti. Conoscenza, indirizzo, rappresentanza sono alla base del nostro lavoro, dobbiamo essere messi in grado di svolgerlo". (Com)