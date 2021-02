Credito: Commerzbank punta a migliorare nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la perdita per 2,9 miliardi di euro subita nel 2020, Commerazbank mira a ottenere risultati nettamente migliori nel corso di quest'anno. In particolare, il consiglio di amministrazione del secondo istituto di credito tedesco dopo Deutsche Bank prevede per il 2021 un risultato operativo positivo per il 2021. Inoltre, entro il 2024, la banca intende guadagnare 2,7 miliardi di euro nella gestione ordinaria. Entro il 2023, gli azionisti di Commerzbank dovrebbero ricevere nuovamente i dividendi azzerati da tempo. Intanto, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'amministratore delegato Manfred Knof, continua ad attuare il piano di austerità per rendere la banca più redditizia. Entro il 2024, 10.000 posti di lavoro a tempo indeterminato saranno tagliati in tutto il mondo. Allo stesso tempo, la banca prevede di consolidare circa 2.500 posizioni a tempo pieno al fine, tra l'altro, di ridurre i costi per i fornitori di servizi esterni. In totale, verranno tagliati 7.500 posti di lavoro. Entro la fine del 2023 dovrebbe essere attuato più dell'80 per cento della ristrutturazione del personale. Inoltre, il Cda st accelerando il ridimensionamento delle filiali: su 790 sedi, ne chiuderanno 190 nel 202. Alla conclusione del processo, Commerzbank conterà 450 filiali. (Geb)