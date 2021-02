Covid: 2,7 milioni i vaccini somministrati, 1,2 milioni i vaccinati definitivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.770.302 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, il 95,8 per cento per cento delle dosi finora consegnate, pari a 2.891.550 (2.778.750 Pfizer/BioNTech e 112.800 di Moderna), mentre ammonta a 1.241.015 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 7 di oggi. La somministrazione ha riguardato 1.745.381 donne e 1.024.921 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 1.925.496 operatori sanitari, 503.881 unità di personale non sanitario, 297.078 ospiti di strutture residenziali e 43.847 over 80. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini percentuali la Valle D'Aosta con 8.639 dosi (il 111,8 per cento), la Provincia autonoma di Bolzano con 43.870 (106,2 per cento), il Piemonte con 263.069 (104,2 per cento) e la Campania con 235.296 (il 103,2 per cento). La Lombardia è la Regione che finora ha somministrato più vaccini (467.298 dosi), seguita da Emilia-Romagna (271.771 dosi) e Piemonte (263.069 dosi).(Rin)