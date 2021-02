Roma: sindacati, al via campagna iniziative e assemblee per contratto pubblica amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la campagna di iniziative e assemblee di Cgil Cisl Uil che riguarderanno tutti i lavoratori delle pubbliche amministrazioni del Lazio, per discutere le piattaforme programmatiche e chiedere un rinnovamento vero del settore pubblico. "Per funzioni centrali, funzioni locali e sanità vogliamo assunzioni, sicurezza, stabilizzazioni e rinnovo dei contratti", dichiarano Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia, Sandro Bernardini e Maurizio Narcisi – segretari generali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio, Uil Fpl Roma e Lazio e Uil Pa Roma e Lazio – che annunciano a breve il calendario degli incontri. "Assemblee organizzate da remoto, nel rispetto delle norme e dei protocolli anti covid-19, che toccheranno tutti i posti di lavoro pubblici e tutte le province della regione, con un unico messaggio: 'Rinnoviamo la Pa' ". (segue) (Com)