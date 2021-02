Roma: sindacati, al via campagna iniziative e assemblee per contratto pubblica amministrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dipendenti e professionisti della Pa hanno fatto funzionare le amministrazioni pubbliche anche quando governi e Regioni hanno tagliato risorse e privatizzato i servizi ai cittadini e ora, anche in smart working e con più spirito di servizio che strumenti concreti, sono sempre a disposizione dei cittadini e delle imprese, in sanità, nei servizi educativi, nel sostegno alle persone, nella sicurezza urbana. E' a loro, lavoratori che rischiano in prima persona, che si deve la tenuta del sistema e la presa in carico delle comunità. Ma già da mesi diciamo che così non si può andare avanti, come abbiamo fatto capire con lo sciopero del 9 dicembre scorso. Dal governo che verrà ci aspettiamo una svolta vera per lavoratori e cittadini. E lo stesso chiediamo alla Regione, ai sindaci e agli amministratori di enti, agenzie e aziende pubbliche", spiegano i segretari di categoria di Cgil Cisl e Uil. (segue) (Com)