Roma: sindacati, al via campagna iniziative e assemblee per contratto pubblica amministrazione (3)

- "Anni di tagli e di mancati investimenti, hanno indebolito il sistema di welfare, a partire dagli organici: troppo pochi operatori e con un'età media troppo alta. Servono assunzioni, innesti di nuove professionalità e valorizzazione di quelle in servizio anche attraverso la formazione. In Italia verranno a mancare mezzo milione di lavoratori pubblici. Nel Lazio i nuovi ingressi realizzati o messi a concorso servono appena a coprire le uscite per pensionamento. Solo nella sanità mancano 10mila operatori, ma anche nei comuni, nelle scuole, nella polizia locale e negli enti centralizzati la situazione non è migliore", proseguono Cenciarelli, Chierchia, Bernardini e Narcisi. "In questi anni troppo spesso si è fatto ricorso ai contratti a termine e alle altre forme di lavoro atipico. La Pa italiana conta 170mila precari, condizione che ha comportato addirittura una procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Nei piccoli e medi comuni e in particolare nel settore educativo-scolastico, senza l'apporto di questi lavoratori si metterebbero a rischio i servizi. Così come nella sanità, visto che il Ssr del Lazio per funzionare conta su quasi un 10 per cento di contratti a tempo determinato, somministrati e partite Iva. Per questo chiediamo l'applicazione della proroga dei requisiti per le stabilizzazioni, il riconoscimento dei periodi di lavoro svolti e la stabilizzazione di tutti i precari Covid". (segue) (Com)