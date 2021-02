Roma: sindacati, al via campagna iniziative e assemblee per contratto pubblica amministrazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E poi c'è il tema della sicurezza sul quale non si è fatto e non si fa abbastanza. In tutti i luoghi di lavoro il personale deve avere Dpi adeguati, gli ambienti devono essere sicuri e occorre mettere fine al fenomeno delle aggressioni. I carichi di lavoro devono essere sostenibili, i protocolli applicati e i servizi di prevenzione e protezione devono funzionare", rimarcano i segretari, che rilanciano la vertenza dei contratti. "I Ccnl di sanità, enti Locali e amministrazioni centrali sono scaduti da tre anni. La pandemia ha dimostrato che il lavoro pubblico serve al paese e i servizi pubblici per cittadini e imprese vanno rafforzati. Per questo pretendiamo che il governo informazione e la Regione mettano le risorse necessarie per il rinnovo dei contratti". "Ecco perché porteremo le nostre proposte in tutti i posti di lavoro", concludono Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia, Sandro Bernardini e Maurizio Narcisi. "Questa non è una battaglia per i soli lavoratori pubblici, ma per tutti i cittadini. Per uscire dalla pandemia e per vincere la sfida dell'innovazione serve un salto di qualità anche nella gestione e nell'organizzazione della Pa: è con nuovi contratti che si assicura investimento nelle competenze e servizi pubblici più veloci, efficienti e inclusivi". (Com)