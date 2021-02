Milano: Mascaretti (Fd'I), Sala incoerente, propone near-working ma incentiva progetti di palazzi con uffici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presenterò una interrogazione al Sindaco Sala affinché spieghi ai milanesi quale dei due progetti è quello vero. Quello di una città basata su tutto in 15 minuti a piedi, gli uffici decentrati e l'utilizzo del near-working e dello smart-working oppure quello che vede il Sindaco e la Giunta premiare e incentivare la realizzazione di enormi strutture di uffici come ad esempio quella che sarà realizzata al Pirellino". Lo dichiara in una nota Andrea Mascaretti Capogruppo FdI a Palazzo Marino "I due progetti sembrano in netta contrapposizione e vorremmo sapere dal sindaco qual è la sua vera proposta per Milano. Grandi palazzi dove si concentrano molti uffici o lavoro agile e uffici delocalizzati?" conclude. (Com)