Energia: premier polacco, Nord Stream 2 è un progetto contro l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Nord Stream 2 è un progetto contro l'Unione europea e che si presta alle politiche aggressive della Russia. Lo ha scritto in un messaggio via Twitter il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki. Il capo del governo di Varsavia ha risposto piccato alle affermazioni del presidente federale tedesco, Frank-Walter Steinmeier, per il quale il Nord Stream 2 sarebbe da considerare come un risarcimento per le atrocità naziste in Unione sovietica durante la Seconda guerra mondiale. "Se sono d'accordo con il presidente tedesco che i debiti di guerra non siano stati ripagati, il Nord Stream 2 non è però un risarcimento. E' una mossa alle spalle dell'Europa, un progetto anti-Ue che servirà alle politiche aggressive della Russia. Aumenta la dipendenza dell'Ue e mina alle fondamenta la sua economia e sicurezza. E' tempo di fermarlo", ha scritto Morawiecki. (Vap)