Difesa: Marina cinese partecipa a esercitazione navale congiunta con il Pakistan

- Una flotta della Marina dell'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla) è partita oggi per il Pakistan per partecipare a un'esercitazione navale congiunta su invito della Marina pakistana. Lo ha annunciato il ministero della Difesa nazionale cinese. L'esercitazione, nome in codice "Peace-21", dovrebbe essere condotta nelle acque vicino alla città di Karachi, ha spiegato il ministero in un comunicato. Si tratta dell'ottava volta che navi cinesi partecipano a esercitazioni organizzate dalla Marina del Pakistan, che mirano a rafforzare gli scambi e le interazioni amichevoli con le marine dei Paesi partner.(Cip)