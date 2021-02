Lombardia: Boccalini (Taxibu), bene esenzione bollo ora misure per rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, dichiara in una nota: "Certamente l’esenzione dal pagamento dell’annualità legata al bollo auto per i tassisti qui in Lombardia è una buona notizia e a suo modo aiuta. Al contempo però ci auguriamo che si attivino anche a stretto giro tutta una serie di misure che possano non solo permettere di non gravare sulle tasche dei lavoratori con tasse di vario tipo ma che permettano una ripresa del lavoro e degli incentivi per chi volesse usare il mezzo Taxi". (Com)