Governo: Fornaro (Leu), positivo dialogo con parti sociali, diventi metodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Liberi e Uguali, Federico Fornaro, "le consultazioni del presidente incaricato, Draghi con le parti sociali e le associazioni ambientaliste rappresentano un ottimo avvio della nuova esperienza di governo. Il dialogo continuativo e non episodico con i soggetti della rappresentanza sociale e produttiva - si legge in una nota - può diventare il tratto caratterizzante di un esecutivo impegnato nel complesso compito di portare definitivamente fuori l'Italia dalle secche della crisi prodotta dal Covid 19. Da tempo sosteniamo convintamente che investire al meglio i fondi europei del Recovery è una sfida di tutto il sistema paese e non solo del Governo e della maggioranza che lo sostiene", conclude. (Com)