Ue: Gentiloni, garantire misure sostegno a economia

- Bisogna garantire che siano in atto misure di sostegno sufficienti e che la politica fiscale continui a lavorare di pari passo con la politica monetaria per sostenere la ripresa. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, che ha spiegato che persistono diversi rischi significativi al ribasso. "Nuove varianti del Covid-19 potrebbero emergere e diffondersi più rapidamente di quanto ipotizzato sia in Europa ma anche a livello globale. Questo potrebbe ritardare l'allentamento delle restrizioni e interrompere la ripresa economica", ha detto. "Inoltre, la pandemia potrebbe lasciare profonde conseguenze economiche e sociali" e "il numero di fallimenti potrebbe essere più alto con un impatto più grave sulla produzione potenziale di quanto previsto", ha continuato. Anche i cambiamenti strutturali potrebbero "aumentare il numero di disoccupati" e peggiorare "la disuguaglianza, compresa la disuguaglianza di genere". Infine, "grandi divergenze tra Paesi potrebbero radicarsi, perturbare il funzionamento del mercato interno, causare perdite di efficienza e, infine, auto-rafforzarsi". (segue) (Beb)