Ue: Gentiloni, garantire misure sostegno a economia (2)

- Il commissario europeo ha evidenziato anche "rischi al rialzo". Come "l'introduzione della vaccinazione" che "potrebbe procedere più rapidamente del previsto o ostacolare efficacemente la trasmissione del virus, cosa che ancora non sappiamo" e questo "potrebbe portare a un miglioramento più rapido della situazione pandemica e consentire ai governi di rimuovere le restrizioni prima di quanto attualmente ipotizzato". In secondo luogo, "la domanda repressa potrebbe dimostrarsi più forte, unita a investimenti innovativi. La forza del rimbalzo potrebbe sorprendere al rialzo, se i risparmi delle famiglie storicamente elevati, i bassi costi di finanziamento e le politiche di sostegno spingessero la domanda più del previsto", ha aggiunto. "Si potrebbe dire che rispetto all'autunno ora dobbiamo affrontare meno incognite sconosciute e più incognite conosciute. Molti di questi rischi noti dipendono anche dalle politiche. Spetta a noi garantire che siano in atto misure di sostegno sufficienti per un periodo sufficientemente lungo e che la politica fiscale continui a lavorare di pari passo con la politica monetaria per sostenere la ripresa", ha concluso. (Beb)