Ambiente: Vincenzi (Pd), la manutenzione dell'azienda per prevenire danni al territorio

- "Bene l'aggiudicazione dei lavori del bando di gara 'Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Aniene da Ponte Lucano alla Foce del Tevere'; un'azione che si inserisce nel più ampio progetto che riguarda tutti i corsi d'acqua di competenza della Regione e che prevede un investimento per oltre 7 milioni di euro". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Pd in Consiglio regionale del Lazio. "I lavori aggiudicati - aggiunge - che daranno vita ad un importante intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della grande via d'acqua metropolitana, dovranno partire al più presto sia per ripristinare e tutelare la risorsa ambientale, ma soprattutto per prevenire e contenere il rischio idrogeologico dovuto alle piene che così tanti danni hanno prodotto sul territorio". (Com)