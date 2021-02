Omicidio Vannini: condannato in Appello, Federico Ciontoli “Sono innocente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tutti dovrebbero desiderare la verità e la verità è che io sono innocente”, lo dice Federico Ciontoli, figlio di Antonio, l'uomo che nel 2015 cagionò la morte di Marco Vannini, in una intervista al quotidiano Il Dubbio. Inoltre dice anche che “Nulla potrà ridare un figlio ai genitori, nulla potrà ripagare la morte di Marco, però non mi possono condannare alla morte sociale, non possono volontariamente negare la verità. Tutto ciò non può, credo, appagare un dolore”. Federico Ciontoli quindi racconta come è cambiata la sua vita: “Adesso faccio il volontario e non incontro i miei genitori, viviamo sparpagliati”. Federico, oggi ventinovenne, tra qualche mese potrebbe finire in carcere: lo scorso ottobre, infatti, la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato Antonio Ciontoli a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale e a 9 anni e 4 mesi sua moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina, condannati per concorso anomalo in omicidio volontario. In estate la Corte di Cassazione tornerà a pronunciarsi.(Rer)