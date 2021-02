Scuola: Zotta, verificheremo in tempi rapidi compatibilità per nuova struttura leggera ad Ardea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A margine del sopralluogo nel Comune di Ardea, per constatare la possibilità di utilizzare spazi per l'edilizia scolastica leggera, ho chiesto al sindaco di Ardea di volerci indicare i locali che il Comune potrebbe mettere a disposizione del liceo Pascal di Pomezia, così come dichiarato nel corso della commissione". Lo dichiara, in una nota, Teresa Zotta, vice sindaco e delegata alle scuole di Città metropolitana di Roma. "Contestualmente - aggiunge - ho dato specifico indirizzo politico al Servizio geologico della Città metropolitana di procedere in tempi rapidi alla verifica di compatibilità per l'istallazione di moduli sul terreno di proprietà dell'Ente metropolitano. Si sta mettendo in atto ogni iniziativa a breve, medio e lungo termine per sopperire alla mancanza di aule e di strutture che l'emergenza Covid ha accentuato soprattutto per quanto riguarda i licei. È una corsa contro il tempo per intervenire in un settore che negli anni passati non è stato oggetto di attenzione e programmazione".(Com)