Urbanistica: per l'area Bovisa-Goccia un campus d’eccellenza e 215 mila mq di verde

- È stato presentato questa mattina l'accordo quadro tra Politecnico e Comune di Milano che costruirà il futuro dell'area Bovisa-Goccia, in una conferenza stampa online con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran e il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta. Il progetto ha il compito di rigenerare un vuoto urbano carico di storia in ragione del suo passato industriale, prevedendo la nascita di un grande sistema di verde sul 65 per cento dell'area, un polo scientifico tecnologico di eccellenza e spazi vivibili finalmente riconnessi ai quartieri limitrofi. L'area Bovisa-Goccia sarà rigenerata a partire dall'ampliamento del campus del Politecnico, anche attraverso il recupero di edifici di pregio quali i due ex gasometri, e dalla realizzazione di un grande sistema di verde. Nasceranno infatti a Nord il grande Parco della Goccia di circa 162.500 metri quadrati e a Sud il Parco dei Gasometri che verrà attrezzato per il tempo libero e lo sport, per un totale di quasi 215.000 metri quadrati di verde, circa il 65 per cento dell'intera superficie (325.723 mq). I due parchi, caratterizzati da elevato valore ecologico, saranno quindi connessi da una rete di spazi verdi e pedonali attraversabili lungo il lotto centrale, attualmente occupato da diversi immobili storici, testimonianza del passato industriale, che verranno recuperati e affiancati a nuovi edifici per l'ampliamento del campus, ospitando nuovi spazi per la ricerca e l'innovazione. A tal fine, lo scorso novembre, il Consiglio Comunale ha approvato le cessioni e le permute necessarie ad ottenere una riconfigurazione delle aree di proprietà del Comune e del Politecnico maggiormente funzionale al disegno urbanistico previsto. In particolare, circa 13.000 metri quadrati di aree di proprietà del Comune di Milano, ovvero quelle relative ai due gasometri e agli altri edifici storici da mantenere, saranno concessi in diritto di superficie al Politecnico di Milano per 60 anni, mentre 25mila metri quadrati saranno ceduti all'Ateneo per 30 anni per la realizzazione del Parco dei Gasometri. (segue) (Rem)