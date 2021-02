Urbanistica: per l'area Bovisa-Goccia un campus d’eccellenza e 215 mila mq di verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ampliamento del campus sarà affiancato da funzioni urbane accessorie o compatibili anche con il tessuto urbano esistente. Saranno quindi consentite, per un massimo di 112mila metri quadrati, residenze universitarie, destinazioni terziario-direzionale, produttive, ricettive, e commercio fino alla media struttura di vendita. "L'accordo con il Politecnico segna una svolta per un'area strategica della città nonché l'applicazione del Piano di governo del territorio relativamente alle Grandi funzioni urbane – ha affermato l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran –. Bovisa è il nodo di un asse fondamentale che da Porta Nuova, attraverso lo Scalo Farini, si ricongiunge a nord con l'area Mind e Cascina Merlata. Il grande parco, che avrà un'estensione addirittura superiore a quanto previsto dal Pgt, si connetterà quindi con quelli esistenti e futuri, diventando tassello di un grande corridoio verde, mentre la creazione di un polo innovativo per il Politecnico consoliderà la vocazione universitaria dell'area". "Il parco dei gasometri consiste nel rifunzionalizzare 40 mila metri quadri, oggi non possiamo pensare a un'università del domani senza offrire degli spazi di grande qualità - ha dichiarato Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano - Questi gasometri diventano grazie a una rifunzionalizzazione un'area dedicata all'innovazione alle startup, vorremmo portare lì 200, oggi ne abbiamo 120, a fianco anche un gasometro dedicato al benessere e allo sport aperta anche al territorio, dove il cittadino può usufruirne. Questa trasformazione consiste in 100 milioni di investimenti, il primo passo sarà l'avvio del parco, mi auguri che già entro il 2021 il parco lo consegneremo ai cittadini, "edificio laboratorio che sperimenta tecnologie ambientali ed energetiche per le costruzioni, altro asset in cui vogliamo posizionarci nel futuro. L'ipotesi è di avviare i lavori dei due gasometri entro il 2021, dall'avvio dei cantieri pensiamo di impiegarci circa 24 mesi per renderli usufruibili". (segue) (Rem)